Cavs, McCollum için "olası bir varış noktası" olabilir

Portland Trail Blazers'ın CJ McCollum'ı takas etmeye karar vermesi durumunda, Cleveland Cavaliers ekibinin "olası bir varış noktası" olarak ortaya çıktığı iddia edildi.



McCollum'un üç yıllığı 100 milyon dolarlık uzatma kontratı, önümüzdeki sezon başlayacak.



Söylenti, Blazers'ın geçtiğimiz Cuma günü başantrenör Terry Stotts'u görevden alması ve rakip takımların Damian Lillard'ı izlediği bildirildikten sonra geldi.



San Antonio Spurs, LA Clippers ve Miami Heat'ten de çeşitli senaryolarda ihtimaller olarak bahsedildiği kaydedildi.



