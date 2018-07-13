Cavaliers'ın Luka Doncic'i alma şansı olmuş!

Cleveland Cavaliers'ın geçen ay düzenlenen NBA draftında 3 numaralı seçime kadar takas yapma fırsatı bulduğu yani Luka Doncic'i alma şansının olduğu, fakat bunu geri çevirdiği bildirildi.



Cleveland.com'dan Joe Vardon'a göre, Cavaliers'a "draft gecesi, Kent Bazemore'u Cleveland'a gönderecek bir anlaşmada Hawks ile 3 numaralı seçimle takas yapma şansı verildi."



İddiaya göre, önümüzdeki sezon 18 milyon dolar kazanacak olan Kent Bazemore'un maaşından ötürü Cavaliers bu fırsatı geri çevirdi.



Ayrıca Cavs, Collin Sexton'u istiyordu ve 8 numarada kendisini yakalayabileceklerinden emindiler.



Eğer bu takas gerçek olsaydı, Doncic ile Cedi Osman'ı aynı takımda izleyebilirdik!



