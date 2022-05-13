Carlo Ancelotti: 'Benzema, şu an dünyanın en iyisi'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Karim Benzema'nın harika bir oyuncu olduğunu ve şu an dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.



"SADECE GOL ATMIYOR"



İtalyan teknik adam, "Benzema'yı sadece merkez santrfor olarak nitelendirmek benim için çok zor çünkü o harika bir hücum oyuncusu. Benzema, sadece gol atmıyor, asist de yapıyor ve oyunun kurulumunda yer alıyor" dedi.



"BENZEMA, DÜNYANIN EN İYİSİ"



"Benzema, mükemmel bir oyuncu ve bizim için çok önemli goller atıyor. Bence şu an dünyanın en iyisi" diyen Ancelotti, "Bence, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Benzema, takımın lideri oldu. Cristiano'nun o zamanlar daha fazla sorumluluğu vardı. Ronaldo, sezonda 50 tane gol atıyordu ve Real Madrid'in onsuz gol atması zordu. Benzema, bu sorumluluğu aldı ve takımda daha önemli bir hale geldi. Ancak bu takımda hala birçok lider var" değerlendirmesini yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ