Haber Tarihi: 31 Mart 2024 18:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 18:38

CANLI | Anka Haber Ajansı Yerel Seçim Sonuçları 2024

Sporx.com, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla 31 Mart akşamı da sizlerle olacak. Yerel seçim sonuçlarına dair tüm gelişmeleri, kapsamlı veriler, detaylı analizler ve güvenilir haberlerle okuyucularımıza aktaracağız... İşte 31 Mart 2024 Anka Haber Ajansı yerel seçim sonuçları!

CANLI | Anka Haber Ajansı Yerel Seçim Sonuçları 2024
Abone Ol
Anka Haber Ajansı seçim sonuçları 2024: Anka seçim sonuçları... Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada "An itibarıyla olumsuz bir durum yok. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma devam ediyor" dedi. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

CANLI | SEÇİM SONUÇLARI

İlk sandık sonuçları gelmeye başladı. Size ilk aktaracağımız bilgilere göre gelen ilk sandık sonuçlarında bir parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de açık ara önde gidiyor. Kritik kentlerin çoğunda bir partinin belediye başkan adayları önde.

Yasağı delmemek için açıklamıyoruz büyük kentlerde şok edici sonuçlar geliyor. Bazı kentlerde yüzde 60'lara varan orana yükseldi.

SANDIKLARIN YÜZDE 2.47'Sİ AÇIKLANDI

Şu ana kadar açılan sandık sayısı yüzde yüzde 2.47.

İstanbul'da sandıkları yüzde 1.24'ü; Ankara'da ise yüzde 1.77'si açıldı.

MALATYA'DA TABLO DİKKAT ÇEKİCİ
İlk gelen sonuçlara göre, Malatya'da dikkat çeken bir yarış söz konusu. Yarışı ilk 2 sırada götüren iki partinin oy oranları oldukça yakın. Yine, 'taşımalı seçmen' tartışmalarının yoğun olduğu Iğdır'da bir partinin önde olduğu görülüyor.

HATAY'DA DİKKAT ÇEKLEN SONUÇLAR

Benzer bir yarış Hatay'da da yaşanıyor. Adayı en çok tartışılan il olan Hatay'da, birinci sıradaki parti ile ikinci sıradaki parti arasında dikkat çeken bir fark görünüyor. İlk gelen sonuçlar, Bursa ve Giresun'da da dikkat çeken bir tablo ortaya çıkmaya başladı.

MANİSA'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

İlk gelen sonuçlara göre, ilginç bir tablonun oluştuğu bir diğer il ise Manisa...

AĞIREL: YAVAŞ'IN RAHAT KAZANACAĞI KONUŞULUYORDU

Halk TV yayınında konuşan Gazeteci Murat Ağırel "Ankara'da Mansur Yavaş daha yarışa başladığı andan itibaren seçimi rahat şekilde kazanacağı konuşuluyordu. Ankara'da beklenen CHP yönetiminde olmayan birçok belediyenin de kazanılması yönünde." dedi

ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUÇLARI
Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını sporx üzerinden canlı takip edebilirsiniz. 
ANKA Haber Ajansı Kuruluşu

Anka Haber Ajansının kökleri 1950'li yılların başında kurulan Ankara Ajansına dayanmaktadır. ANKA Haber Ajansı, 14 Ağustos 1950 tarihinde Ankara Ajansı adıyla kurulmuştur. Kemal Zeki Gençosman'ın ilk müdürü olduğu ve kısa adı ANKA ile de tanınan ajans ilk bültenini 21 Ağustos'ta geçmiştir.

ANKA Haber Ajansı Kime Ait?

Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı Anka Haber Ajansı (ANKA), Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur.

ANKA Haber Ajansı Faaliyetleri

Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir. ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapanmış ve 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.

1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.


31 MART YEREL SEÇİMİ SON DURUM

Sporx.com'un 31 Mart yerel seçim sonuçları sayfasında kesintisiz, doğru, anlaşılabilir ve güncel olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İstanbul'da kim kazandı, Ankara'da kim kazandı, İzmir'de kim kazandı gibi soruların cevaplarının yanı sıra Türkiye'nin diğer tüm illerinde hangi parti ve hangi belediye başkan adayının yarışı önde götürdüğü gibi bilgilere dakikası dakikasına seçim sonuç sayfamızdan erişebilirsiniz. 2024 Yerel Seçim sonuçları aday karşılaştırmaları, parti oy oranı karşılaştırmaları ve 2019 yerel seçim sonuçlarının karşılaştırmaları hem bilgisayarınızda, hem akıllı telefonunuzda, hem de tabletinizde! İşte Sporx'in 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası;

GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA

2024 yerel seçiminde oy kullanma işlemi Türkiye genelinde 17.00'da sona erecek ve oy sayım işlemi başlayacak. Oy sayımına başlanmasıyla birlikte tüm gözler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya çevrilecek. YSK'nın yayın yasağının kalktığını duyurmasıyla birlikte 31 Mart yerel seçim sonuçları anlık olarak en güncel verilerle anlaşılabilir şekilde Sporx.com'da takip edilebilecek. Sporx seçim sayfasında yerel seçimin genel verileri ile illerde alınan oy oranlarının haricinde Türkiye'nin bölgeleri, partiler ve belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları gibi bir çok bilgiye anlaşılabilir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan yerel ve genel seçimlerin sonuçlarına da Sporx.com'dan ulaşarak karşılaştırma yapabilirsiniz.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI SPORX.COM'DA

İstanbul'daki yerel seçim sonucu herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonucunu yakından takip ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabeti Sporx.com İstanbul seçim sonucu sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.

BAŞKENT ANKARA'DA KAZANAN KİM OLACAK?

İstanbul'un ardından seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş ile AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok arasında geçecek seçim yarışının galibini 13 bin 275 sandıktan çıkan oylar belirleyecek. Ankara yerel seçim sonucunu en son verilerle, güncel, doğru ve anlaşılır şekilde Sporx'te takip edebilirsiniz.

İZMİR'DE GELENEK BOZULACAK MI?

İstanbul ve Ankara'dan sonra yerel seçim sonucu en çok merak edilen il İzmir. 2004 yılından beri her yerel seçimde İzmir Belediye Başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı. CHP, son 20 yıldır İzmir'de sürdürdüğü üstünlüğü Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile devam ettirmek, AK Parti ise Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir'de belediye başkanlığını devralmak istiyor. İzmir'de kıyasıya devam edecek seçim yarışını da Sporx seçim sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.

BÜYÜKŞEHİRLERİN SEÇİM SONUÇLARI SPORX'TE

Ankara, İzmir ve İstanbul'un haricinde diğer büyükşehirlerde de yerel seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir'deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sporx.com yerel seçim sonuçları sayfasında bu büyükşehirlerin seçim sonuçlarını da en doğru, güncel ve anlaşılır şekilde takip edebilirsiniz.
ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUÇLARI 2023 

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

 
 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

10 kişi PSG, Marsilya'ya geçit vermedi! P. St Germain 10 kişi PSG, Marsilya'ya geçit vermedi!
Real Madrid, Rodrygo'nin golleriyle 3 puanı aldı Real Madrid Real Madrid, Rodrygo'nin golleriyle 3 puanı aldı
İşte Yerel seçim sonuçları! 31 Mart sonuçlar Futbol İşte Yerel seçim sonuçları! 31 Mart sonuçlar
1 Nisan Pazartesi (Yarın) Borsa İstanbul Açık Mı? 2024 Gündem 1 Nisan Pazartesi (Yarın) Borsa İstanbul Açık Mı? 2024
KORUYUCU AİLE E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI! Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzedelere koruyucu aile başvurusu Genel Haber KORUYUCU AİLE E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI! Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzedelere koruyucu aile başvurusu
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sevilla'da Marcao kararı
2
Fatih Terimli Panathinaikos, PAOK'a kaybetti
3
Tanguy Ndomdele Ada'da gündem oldu
4
Fatih Terim'den hakeme tepki!
5
Gyökeres için transfer gelişmesi!
6
Manchester United'dan, Galatasaray'ı sevindiren haber
7
Chelsea'de iki yıldız satışa çıkarıldı

SON HABERLER

yukarı ok