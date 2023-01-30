BVSAN borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı mı?

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arz bugün itibariyle talep toplama süreci son bulacak. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00'a kadar devam edecek. 3 iş günü talep toplayan şirketin (BVSAN) halka arz süreci bugün tamamlanmış olacak. Peki, BVSAN ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...BVSAN Bülbüloğlu halka arz sürecinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli olacak. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlendi. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00'a kadar devam edecek.(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş., çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veriyor. Yurtiçi ve yurtdışı özel ve kamu kuruluşları için mühendislik ve projelendirme, anahtar teslim her türlü vinç imalatları, her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, satış pazarlama, üretim faaliyetleri, saha, tip ve özel test hizmetleri, satış sonrası hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor.Bülbüloğlu Vinç halka arzı için fiyat 31 lira olarak belirlenmişti. Oransal dağıtımla 11,500,000 lot pay edilmesi planlanmıştı. BVSAN koduyla işlem gören Bülbüloğlu halka arz sürecinde Tera Yatırım aracı olmuştu.