Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 14:34

BVSAN borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı mı?

Bülbüloğlu halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem göreceği merakla bekleniyor. 11,500,000 lot pay ederek 31 lira hisse bedeliyle talep toplamaya çıkan Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları talep toplama tarihi bitiminden sonra açıklanması bekleniyor. Peki, BVSAN borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı mı?

BVSAN borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı mı?
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Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arz bugün itibariyle talep toplama süreci son bulacak. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00'a kadar devam edecek. 3 iş günü talep toplayan şirketin (BVSAN) halka arz süreci bugün tamamlanmış olacak. Peki, BVSAN ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

BVSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BVSAN Bülbüloğlu halka arz sürecinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli olacak. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
BVSAN BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlendi. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00'a kadar devam edecek.

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ NE İŞ YAPAR?

Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş., çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veriyor. Yurtiçi ve yurtdışı özel ve kamu kuruluşları için mühendislik ve projelendirme, anahtar teslim her türlü vinç imalatları, her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, satış pazarlama, üretim faaliyetleri, saha, tip ve özel test hizmetleri, satış sonrası hizmetler alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bülbüloğlu Vinç halka arzı için fiyat 31 lira olarak belirlenmişti. Oransal dağıtımla 11,500,000 lot pay edilmesi planlanmıştı. BVSAN koduyla işlem gören Bülbüloğlu halka arz sürecinde Tera Yatırım aracı olmuştu.

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