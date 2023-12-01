Bugün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre bugün mü, bu gün mü?

"Bugün" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Bugün" kelimesidir. "Bugün" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Bugün" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
BUGÜN NASIL YAZILIR?
"Bugün," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "b-u-g-ü-n" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. "Bugün" kelimesi, günlük zaman ifadesinde, anı anlatırken veya o günkü olaylardan bahsederken kullanılır. TDK'YA GÖRE "BUGÜN" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI Bugün kelimesinin doğru yazılışı:
TDK'ya göre "Bugün" kelimesinin doğru yazılışı " Bugün"dür. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. Örnek cümleler:
Bugün okula gitmeyi unuttum.
Bugün hava çok güzel.
Bugün işyerinde yoğun bir gün geçirdim.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: