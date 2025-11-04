Haber Tarihi: 04 Kasım 2025 11:58 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Kasım 2025
Bugün (4 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Kasım maç takvimi
4 Kasım Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Kasım Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Kasım maç takvimi 4 KASIM GÜNÜN MAÇLARI 20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)
