Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Kasım 2025

20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)

23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

4 Kasım Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Kasım Salı günün maçları listesi...4 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Kasım maç takvimi