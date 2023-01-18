Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 18 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?"
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün
sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı
ile de "Bugün maç var mı?"
sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var?
|Saat
|Program
|Kanal
|03:30
|Milwaukee Bucks - Toronto Raptors
|S Sport
|04:00
|SA Spurs - Brooklyn Nets
|NBA TV
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|08:30
|Her Sabah Spor
|Tivibu Spor
|10:00
|Sabah Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Medya Dünyası
|A Spor
|10:30
|Spor Gazetesi
|Tivibu Spor
|11:00
|beIN Manşet
|BeIN Haber
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|TRT Gün Ortası
|TRT Spor
|13:00
|beIN Gün Ortası
|BeIN Haber
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:00
|Her Gün Spor
|Tivibu Spor
|14:30
|Karagümrük - M.Başakşehir
|A Spor
|15:00
|La Liga Raporu
|Tivibu Spor
|16:00
|Gündem Futbol
|TRT Spor
|16:30
|Kupa'da Bugün
|A Spor
|16:30
|Dünyadan Spor
|Tivibu Spor
|17:30
|Fenerbahçe - MTV Stuttgart
|Tivibu Spor 1
|17:45
|Ankaragücü - Beşiktaş
|A Spor
|18:00
|Spor Merkezi
|TRT Spor
|18:00
|beIN Ana Haber
|BeIN Haber
|19:00
|ÇBK Mersin - Basket Landes
|EL Woman YouTub
|19:30
|Olympiakos - Fenerbahçe
|EL Woman YouTub
|19:45
|Kupa'da Bugün Akşam
|A Spor
|20:00
|Türk Telekom - Hamburg Towers
|TRT Spor Yıldız
|20:00
|Futbol Aklı
|TRT Spor
|20:30
|Her Akşam Spor
|Tivibu Spor
|20:30
|Ümraniyespor - Trabzonspor
|A Spor
|20:30
|Oostende - Antwerp
|Tivibu Spor 1
|21:00
|Hapoel Tel Aviv - Parisc
|S Sport 2
|21:00
|Sporting Gijon - Valencia
|Tivibu Spor 2
|22:00
|Milan - Inter
|TRT Spor
|22:00
|Athletic Bilbao - Espanyol
|Tivibu Spor 3
|22:30
|Türkiye'nin Kupası
|A Spor
|22:45
|Leeds United - Cardiff City
|Tivibu Spor 1
|23:00
|Gran Canaria - Promitheas
|S Sport 2
|23:00
|Kilmarnock - Glasgow Rangers
|Tivibu Spor
|23:00
|Real Betis - Osasuna
|Tivibu Spor 2
|23:00
|Levante - Atletico Madrid
|Tivibu Spor 4
|23:00
|Crystal Palace - Manchester Utd
|BeIN Sports 3
|00:00
|Son Sayfa
|A Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var
konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz)
hemen indirebilirsiniz. Türkiye Süper Lig fikstürünü
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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Kaynak: Sporx.com