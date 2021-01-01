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Brooklyn, Harden'ın sakatlığını "gizli" mi tutuyor?

ESPN'den NBA analisti Brian Windhorst, Brooklyn Nets'in James Harden'ın son sakatlığını "gizli tuttuğunu" iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den NBA analisti Brian Windhorst, Brooklyn Nets'in James Harden'ın son sakatlığını "gizli tuttuğunu" iddia etti.

Harden, Nets ve Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı yarı final serisine henüz dönüş yapmadı. Normal sezonda birkaç maç kaçırdıktan sonra Bucks'a karşı ikinci tur playoff serisinin 1. maçında, 31 yaşındaki oyuncu yeni bir hamstring sakatlığı yaşamıştı

ESPN'den Brian Windhorst, "Brian Windhorst & The Hoop Collective" adlı kendi podcast'inde, Nets'in Harden'ın asıl durumunu "gizli" tuttuğunu söyledi.

Harden, Nets'in 2-1 önde olduğu Bucks karşısında serinin ilk üç maçını kaçırmıştı ve toplamda, normal sezonun ikinci yarısında hamstring sorunu nedeniyle bir aydan fazla forma giymemişti

Serinin 4. maçı ise Pazar akşamı oynanacak.


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