New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın hafif bir hamstring gerginliği olduğu ve 7-10 gün içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Pelicans, Ingram'a çekilen MR'da hafif bir sağ hamstring gerginliği ortaya çıktığını ve bir hafta ila 10 gün içinde yeniden değerlendireceğini duyurdu.



Ingram, geçtiğimiz Salı günü bu sakatlık yüzünden Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçı kaçırmıştı ve ekip bu maçı 111-132 kaybetmişti.



Ingram bu sezon 22.8 sayı, 5.7 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla Pelicans'ın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti.



