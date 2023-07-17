Phoenix Suns'ın yeni yıldızı Bradley Beal'ın, gelecek sezon takımın ana point guardı olmasının beklendiği iddia edildi.



Suns ekibi, Beal'ı Kevin Durant ve Devin Booker'ın yanına eklemek için bir önceki oyun kurucusu Chris Paul'u göndermek durumunda kalmıştı.



Phoenix ayrıca daha fazla varlık toplamak adına beklenmedik bir hamleyle Cam Payne ile de yollarını ayırmış, bu da kadroda asıl pozisyonu point guard olan oyuncu eksikliğini ortaya çıkarmıştı.



Ancak The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Paul'un yerini dolduracak isim, takımın yeni yıldızı Beal olacak:



"Kaynaklara göre, Bradley Beal'ın 2023-24 sezonu öncesi antrenman kampına takımın ilk beş point guardı olarak başlaması ve Jordan Goodwin'in ise yedek PG olarak görev alması bekleniyor."



Beal, Wizards'taki 11 yıllık kariyeri boyunca şutör guard pozisyonunda oynamış ve sadece dört kez 5.0 asist ortalaması barajını geçmişti.



