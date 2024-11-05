BP Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? BP kimin, hangi ülkenin?

BP'nin Türkiye pazarından tamamen çekildiği ve fosil yakıtlardan daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanmaya başlayacağı iddia edildi. BP'nin bu kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye'deki akaryakıt sektöründe önemli değişiklikler yaşanacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise "BP neden çekildi?" ve "BP Türkiye'deki faaliyetlerini kime devretti?" gibi sorulara yanıt arıyor.

BP, Türkiye'deki akaryakıt sektöründe uzun yıllardır hizmet veriyordu; ancak alınan karar doğrultusunda BP Türkiye'deki operasyonlarına son verdi. Şirket, Türkiye genelinde sahip olduğu akaryakıt istasyonları ve terminal işletmelerini devretme sürecine girdi. Bu devir işlemleri kapsamında BP'nin akaryakıt ve terminal operasyonları artık Petrol Ofisi tarafından yönetilecek.

BP'nin Türkiye pazarından çekilme kararı, şirketin küresel düzeyde yürüttüğü stratejik değişimlerin bir sonucu olarak açıklanıyor. BP, son yıllarda fosil yakıt yatırımlarını azaltma yönünde bir strateji benimsemişti. Şirket, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji projelerine daha fazla yatırım yaparak karbon ayak izini küçültmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda BP, kaynaklarını daha çevre dostu enerji çözümlerine yönlendirme kararı alarak Türkiye operasyonlarını sonlandırdı.

BP'nin bu hamlesi, dünya çapında giderek daha fazla şirketin fosil yakıt yatırımlarını sınırlandırdığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği bir döneme denk geliyor. BP, Türkiye pazarından çekilerek bu stratejiyi hayata geçirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

BP'nin Türkiye'deki operasyonları ve varlıkları, 14 Kasım 2023'te imzalanan bir anlaşma ile Petrol Ofisi'ne devredildi. Bu devir kapsamında BP'nin 770 akaryakıt istasyonu, terminal lisansları ve Türkiye'deki bazı ortak girişim terminallerindeki hisseleri de Petrol Ofisi'nin kontrolüne geçti. Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, bu devrin sektörde önemli bir referans olacağını belirtti.