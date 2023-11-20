Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 12:19

BP satıldı mı? BP petrol kimin, hangi ülkenin?

Yaz aylarında İngiltere merkezli petrol devi BP ile Petrol Ofisi arasında görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamalar basında yer alırken bugün kritik bir gelişme yaşandı. Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt dağıtımı işini devralıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama az önce geldi. Peki, BP satıldı mı? BP petrol kimin, hangi ülkenin?

BP satıldı mı? BP petrol kimin, hangi ülkenin?
Abone Ol
Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da, "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Bayi sayısı 2 bin 705 olacak

Türkiye'de 1912 yılından bu yanafaaliyet gösteren İngiltere merkezli BP'nin ülkemizde 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Mevcut bayi sayısı 1935 olan Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 705 bayisi olacak.

BP PETROL KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

BP (British Petroleum), İngiltere merkezli bir enerji şirketidir. 1908 yılında kurulan BP, kökeni İngiltere'ye dayanan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir enerji devi olarak tanınır. Dünya genelinde enerji üretimi, rafineri işlemleri, petrol ve doğalgaz keşfi, dağıtımı ve daha birçok alanda faaliyet gösteren BP, enerji sektöründeki lider konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir.


BP, hem fosil yakıtlarla çalışan enerji santralleri hem de yenilenebilir enerji projeleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyoyakıt gibi temiz enerji kaynaklarına da yatırım yapar.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
BP
Gündem

Diğer Haberler

Ümit Milli Takım'ın rakibi Norveç Milli Takım Ümit Milli Takım'ın rakibi Norveç
Vincenzo Montella'dan altın dokunuşlar! Milli Takım Vincenzo Montella'dan altın dokunuşlar!
Erol Bulut'tan Milli Takım için EURO2024 iddiası! Milli Takım Erol Bulut'tan Milli Takım için EURO2024 iddiası!
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu Gündem Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 20 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu
İlhan Palut'tan Antalyaspor maçı açıklaması! Rizespor İlhan Palut'tan Antalyaspor maçı açıklaması!
Kenan Yıldız için Milli Takım gerçeği! Milli Takım Kenan Yıldız için Milli Takım gerçeği!
Arjantin seçimleri 2023: Javier Milei kimdir? Gündem Arjantin seçimleri 2023: Javier Milei kimdir?
A Milli Takım, Galler ile 9. randevuda Milli Takım A Milli Takım, Galler ile 9. randevuda
A Milli Futbol Takım'da hedef 243. zafer Milli Takım A Milli Futbol Takım'da hedef 243. zafer
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kenan Yıldız için Fenerbahçe gerçeği
2
Real Madrid, Türkiye'den yine transfer yapıyor!
3
Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'i mest etti!
4
Bayern Münih efsanesinin sözleşmesini bekletiyor
5
Mertens'in Galatasaray kararı!
6
Newcastle United yeni Neymar'ı alıyor
7
Hayal kırıklığı Mergim Berisha

SON HABERLER

yukarı ok