BOTAŞ, Kibirkstis'i rahat geçti!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 4. haftasında BOTAŞ, Litvanya deplasmanında Kibirkstis'i 70-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, Kibirkstis'i rahat geçti!
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16 Kasım 2022 23:54
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 4. haftasında BOTAŞ, Litvanya deplasmanında Kibirkstis'i 70-63 yendi.

Vilnius şehrindeki Jeep Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-16 önde tamamlayan BOTAŞ, soyunma odasına da 39-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 58-47 önde geçen başkent ekibi, maçı da 70-63 kazandı.

Grupta ikinci maçını kazanan BOTAŞ, ilk maçta 69-64 yenildiği rakibini 7 sayı farkla mağlup ederek, olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da eline geçirdi. Litvanya ekibi ise grupta ikinci kez yenildi.

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