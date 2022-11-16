BOTAŞ, Kibirkstis'i rahat geçti!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 4. haftasında BOTAŞ, Litvanya deplasmanında Kibirkstis'i 70-63 yendi.



Vilnius şehrindeki Jeep Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-16 önde tamamlayan BOTAŞ, soyunma odasına da 39-37 üstün gitti.



Üçüncü çeyreği 58-47 önde geçen başkent ekibi, maçı da 70-63 kazandı.



Grupta ikinci maçını kazanan BOTAŞ, ilk maçta 69-64 yenildiği rakibini 7 sayı farkla mağlup ederek, olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da eline geçirdi. Litvanya ekibi ise grupta ikinci kez yenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ