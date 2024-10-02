Haber Tarihi: 02 Ekim 2024 19:08 - Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 19:08

Borsa neden düşüyor, düştü? 2 Ekim 2024

Ekrem İmamoğlu ile ilğili mahkeme kararının bugün açıklanacağı iddiaları borsanın düşüşüne neden oldu. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? 2 Ekim 2024

Borsa neden düşüyor, düştü? 2 Ekim 2024
Abone Ol
Borsaya vergi getirilmeyeceği yolundaki açıklamalarla son 3 gündür yükselen borsa bugün yönünü aşağı çevirdi. Borsanın bugün yaşadığı düşüşün sosyal medyada yer alan İmamoğlu kararı ile alakalı olduğu öne sürülüyor.

Gazeteci Fatih Altay'ın x hesabı üzerinden "Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor" attığı tweet kısa sürede yayılda. Bazı sosyal medya hesaplarından da benzer iddiaların yer aldığı görülüyor.

Bu iddialar üzerine güne yüzde 1 yükselişle başlayan borsa yönünü yüzde 1 düşüşe çevirdi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

CANLI | Okan Buruk konuşuyor Galatasaray CANLI | Okan Buruk konuşuyor
Trabzonspor'da sakatlık: Denswil Trabzonspor Trabzonspor'da sakatlık: Denswil
Roma'dan Dybala için sözleşme açıklaması! Roma Roma'dan Dybala için sözleşme açıklaması!
Viktors Morozs: 'Galatasaray çok güçlü!' UEFA Avrupa Ligi Viktors Morozs: "Galatasaray çok güçlü!"
PSG'de Ousmane Dembele için yeni gelişme! P. St Germain PSG'de Ousmane Dembele için yeni gelişme!
Barcelona, Wojciech Szczesny'yi açıkladı! Barcelona Barcelona, Wojciech Szczesny'yi açıkladı!
CANLI| Jose Mourinho konuşuyor UEFA Avrupa Ligi CANLI| Jose Mourinho konuşuyor
ALES/3 başvuru ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ücreti) Gündem ALES/3 başvuru ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ücreti)
Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takibi bıraktı! Galatasaray Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takibi bıraktı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"
2
İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...
3
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
4
Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
5
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
6
Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
7
Fenerbahçe'de Maximin şoku: şikayet edildi!

SON HABERLER

yukarı ok