Haber Tarihi: 15 Mayıs 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 10:31

Borsa neden düştü, düşüyor? 15 Mayıs son dakika borsa neden düştü?

Borsa İstanbul neden düşüyor, düştü? 15 Mayıs son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 6,38 düşüşle açıldı. Endeks bazlı devre kesici çalıştı. Borsada yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcıların gözü ise "Borsa neden düşüyor?" sorusuna çevrildi. İşte Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...

Borsa neden düştü, düşüyor? 15 Mayıs son dakika borsa neden düştü?
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, Borsa İstanbul açılışta yüzde 5'in üzerinde çok sert düştüğü için endeks bazlı devre kesici çalıştı.
BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR? 

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,38 oranında düşüşle 4.489,58 puana geriledi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saat 09:55:17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır."

 

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