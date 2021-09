Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, 25 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacakları 7. hafta maçına odaklandıklarını söyledi.



Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının devam ettiğini, bu müsabaka öncesi sakat ve cezalı oyuncularının da bulunmadığını dile getirdi.



İyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Erginer, "Genç bir kadro oluşturduk. Zamana ihtiyacı olan bir kadro. Son haftalarda bir oyun standardına ulaştığımızı söyleyebilirim. Oyun istikrarını yakaladık. Pozitif bir ivmelenmemiz var. Gelişim içerisinde olan bir takımız. Her antrenman gelişime dair bir araç." diye konuştu.



Erginer, günlük başarılar yerine büyük resmin oluşturulması için uğraştıklarını, Boluspor'un geleceğine yatırım yapmak istediklerini vurgulayarak, "Lige maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemlisi, önümüzdeki Gençlerbirliği maçı. Ondan sonraki maçımızı düşünmüyoruz. Küçük hedefler sizi büyük hedefinize taşıyor. Onun için tüm konsantrasyonumuz oynayacağımız maç üzerine." ifadelerini kullandı.



Zor bir ligde mücadele ettiklerine işaret eden Erginer, "Herkes herkesi yenebiliyor. Zayıf takım, kuvvetli takım, düşük bütçeli takım, büyük bütçeli takım ayrımı bence yok. Ayrıntılar küçük ama belirleyici. Bunlar sahada belli oluyor. İki maç kaybettiğimizde de 4-5 maç sonra iyi bir Boluspor izleteceğimizi biliyorduk. Kendimizden emindik. Şu an üç maçtır iyi futbol oynuyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Belki bu hafta galip gelemedik ama bir oyun standardı yakaladık. Doğru oyun üzerinden devam etmek istiyoruz. Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Her maç zor." değerlendirmesinde bulundu.