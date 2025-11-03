Haber Tarihi: 03 Kasım 2025 18:03 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 18:03

Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2025

Black Friday 2025 indirim dönemi erken başladı. Bu dönemde dünyaca ünlü markalarda dikkat çekici fırsatlar görülürken; teknoloji ürünlerinden ev aletlerine, oyuncaklardan dekorasyona kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. Ancak uzmanlar, en iyi fiyatların genellikle resmi Black Friday gününde ve sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor.

Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2025
Abone Ol
Kasım ayı artık Black Friday'e, Black Friday de neredeyse Kasım ayının tamamına dönüştü. Eskiden yalnızca bir günlük alışveriş çılgınlığı olan bu dönem, artık haftalarca süren indirim maratonuna dönüştü.

BLACK FRİDAY BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birçok marka ve e-ticaret platformu, Kasım ayının ilk haftasından itibaren indirimlerini duyurmaya başladı. Ancak resmi Black Friday günü, 28 Kasım 2025 Cuma olarak takvimde yer alıyor.

Black Friday'i takip eden Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu iki gün arasında, özellikle teknoloji ürünlerinde ve ev elektroniğinde "en yüksek indirim oranlarının" görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kampanyaların tek güne sıkışmayacağını, Kasım ayı boyunca "erken Black Friday", "hafta ortası fırsatları" ve "siber hafta" gibi farklı etaplarda süreceğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY SÜRECİ

Türkiye'de "Black Friday" kampanyaları genellikle Kasım ayının üçüncü haftasından itibaren başlıyor ve resmi alışveriş günü olan 28 Kasım 2025 Cuma tarihinden önceki günleri de kapsayacak şekilde "Efsane Cuma", "Şahane Cuma", "Kasım Fırsatları" gibi farklı isimlerle yürütülüyor.

Uzmanlar, Türkiye'deki tüketicilerin özellikle elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, giyim ve kişisel bakım ürünlerinde yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. Ancak, "sahte indirim" ve "stok manipülasyonu" gibi sorunlara karşı dikkatli olunması, alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırma siteleri ve kullanıcı yorumlarının incelenmesi öneriliyor.

Bankalar da bu dönemde ek taksit veya nakit iade kampanyaları düzenleyerek harcama teşvikleri sunabiliyor.

GERÇEK İNDİRİMİ ANLAMAK İÇİN FİYAT TAKİBİ YAPMAK ÖNEMLİ

Tüketiciler için en önemli uyarı ise fiyat takibini doğru yapmak: Birçok marka, kampanya öncesinde fiyat değişiklikleri yapabiliyor. Bu nedenle, ürünlerin gerçek indirim oranlarını kontrol etmek ve güvenilir satıcıları tercih etmek büyük önem taşıyor.

BLACK FRİDAY GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

"Black Friday" terimi ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde kullanılmaya başladı.

Şükran Günü'nü (Thanksgiving) takip eden Cuma günü, alışveriş sezonunun başlamasıyla şehirde büyük bir trafik ve kalabalık yaşanıyordu. Polis memurları bu yoğunluğu "Black Friday (Kara Cuma)" olarak adlandırmaya başladı.

Zamanla bu ifade olumsuz anlamından sıyrıldı ve perakende sektörünün yılın en yüksek satış hacmine ulaştığı günü tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

Muhasebe açısından da "black" (siyah) terimi, şirketlerin zarar ettiği "red" (kırmızı) dönemden çıkarak kara geçtiğini ifade ediyordu. Bu nedenle, "Black Friday" ifadesi ticari başarı ve yılın en karlı dönemiyle özdeşleşti.

1990'lardan itibaren internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital indirim dönemi olarak bilinen Cyber Monday (Siber Pazartesi) de bu sürece eklendi. Günümüzde ise Black Friday yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliği olarak kabul ediliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Iğdır FK ve Bandırmaspor yenişemedi! Spor Toto 1. Lig Iğdır FK ve Bandırmaspor yenişemedi!
Galatasaray'dan dolandırıcı çete hakkında açıklama! Galatasaray Galatasaray'dan dolandırıcı çete hakkında açıklama!
Cristiano Ronalo'dan 'Messi mi, seni mi?' sorusuna olay cevap! Dünya Futbolu Cristiano Ronalo'dan "Messi mi, seni mi?" sorusuna olay cevap!
Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2025 Gündem Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2025
Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu! Juventus Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu!
MEB 1 HAFTALIK KASIM ARA TATİL ( İLK ARA TATİL) TAKVİMİ 2025 || 9 günlük birinci dönem ara tatil kaç gün, okullar ne zaman kapanacak, bu Cuma günü mü kapanacak? 2025-2026 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB takvimi Gündem MEB 1 HAFTALIK KASIM ARA TATİL ( İLK ARA TATİL) TAKVİMİ 2025 || 9 günlük birinci dönem ara tatil kaç gün, okullar ne zaman kapanacak, bu Cuma günü mü kapanacak? 2025-2026 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB takvimi
Fan Token ile taraftar gücü: Oylamalar, ödüller ve maç günü deneyimi Gündem Fan Token ile taraftar gücü: Oylamalar, ödüller ve maç günü deneyimi
Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu TFF 3. Lig Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu
Altınordu'da Namet Ateş'ten veda TFF 2. Lig Altınordu'da Namet Ateş'ten veda
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Dünya tarihinin en borçlu spor kulübü: FC Barcelona!
2
Galatasaray'dan istediği maaş: Ademola Lookman
3
Derbinin ardından gerginlik: Tedesco
4
Milan Skriniar'dan Cerny'ye gönderme!
5
Sadettin Saran'dan galibiyete dev prim!
6
Edin Dzeko, Fiorentina'da aradığını bulamadı!
7
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arroyo'dan olay Jhon Duran hareketi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.