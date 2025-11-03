Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2025

Kasım ayı artık Black Friday'e, Black Friday de neredeyse Kasım ayının tamamına dönüştü. Eskiden yalnızca bir günlük alışveriş çılgınlığı olan bu dönem, artık haftalarca süren indirim maratonuna dönüştü.

Birçok marka ve e-ticaret platformu, Kasım ayının ilk haftasından itibaren indirimlerini duyurmaya başladı. Ancak resmi Black Friday günü, 28 Kasım 2025 Cuma olarak takvimde yer alıyor.

Black Friday'i takip eden Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu iki gün arasında, özellikle teknoloji ürünlerinde ve ev elektroniğinde "en yüksek indirim oranlarının" görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kampanyaların tek güne sıkışmayacağını, Kasım ayı boyunca "erken Black Friday", "hafta ortası fırsatları" ve "siber hafta" gibi farklı etaplarda süreceğini belirtiyor.

Türkiye'de "Black Friday" kampanyaları genellikle Kasım ayının üçüncü haftasından itibaren başlıyor ve resmi alışveriş günü olan 28 Kasım 2025 Cuma tarihinden önceki günleri de kapsayacak şekilde "Efsane Cuma", "Şahane Cuma", "Kasım Fırsatları" gibi farklı isimlerle yürütülüyor.

Uzmanlar, Türkiye'deki tüketicilerin özellikle elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, giyim ve kişisel bakım ürünlerinde yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. Ancak, "sahte indirim" ve "stok manipülasyonu" gibi sorunlara karşı dikkatli olunması, alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırma siteleri ve kullanıcı yorumlarının incelenmesi öneriliyor.

Bankalar da bu dönemde ek taksit veya nakit iade kampanyaları düzenleyerek harcama teşvikleri sunabiliyor.

Tüketiciler için en önemli uyarı ise fiyat takibini doğru yapmak: Birçok marka, kampanya öncesinde fiyat değişiklikleri yapabiliyor. Bu nedenle, ürünlerin gerçek indirim oranlarını kontrol etmek ve güvenilir satıcıları tercih etmek büyük önem taşıyor.

"Black Friday" terimi ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde kullanılmaya başladı.

Şükran Günü'nü (Thanksgiving) takip eden Cuma günü, alışveriş sezonunun başlamasıyla şehirde büyük bir trafik ve kalabalık yaşanıyordu. Polis memurları bu yoğunluğu "Black Friday (Kara Cuma)" olarak adlandırmaya başladı.

Zamanla bu ifade olumsuz anlamından sıyrıldı ve perakende sektörünün yılın en yüksek satış hacmine ulaştığı günü tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

Muhasebe açısından da "black" (siyah) terimi, şirketlerin zarar ettiği "red" (kırmızı) dönemden çıkarak kara geçtiğini ifade ediyordu. Bu nedenle, "Black Friday" ifadesi ticari başarı ve yılın en karlı dönemiyle özdeşleşti.

1990'lardan itibaren internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital indirim dönemi olarak bilinen Cyber Monday (Siber Pazartesi) de bu sürece eklendi. Günümüzde ise Black Friday yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde Kasım ayının en büyük alışveriş etkinliği olarak kabul ediliyor.