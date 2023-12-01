Birçok nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre birçok mu, bir çok mu?

"Birçok" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Birçok" kelimesidir. "Birçok" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Birçok" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Birçok," birleşik yazılır ve Türkçe'de "b-i-r-ç-o-k" harfleriyle ifade edilir. Bu kelime, "bir" ve "çok" kelimelerinin birleşimi olarak kullanılır ve genellikle sayılamayan nesneleri ifade eder.Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "birçok" birleşik yazılıyor.Bu mağazada birçok farklı ürün bulunmaktadır.Üniversitede birçok farklı bölüm ve program seçeneği vardır.Yeni teknoloji, işimizi yapma şeklimizi birçok yönden etkiledi.Tatil beldesinde birçok güzel plaj bulunmaktadır.