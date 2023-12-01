Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 15:38

Birçok nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre birçok mu, bir çok mu?

Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok mu, bir çok mu? TDK'ya göre "Birçok" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Birçok" kelimesidir. Peki, "Birçok" nasıl yazılır? İşte "Birçok" kelimesinin TDK'ya doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Birçok nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre birçok mu, bir çok mu?
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"Birçok" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Birçok" kelimesidir. "Birçok" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Birçok" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
BİRÇOK NASIL YAZILIR?

"Birçok," birleşik yazılır ve Türkçe'de "b-i-r-ç-o-k" harfleriyle ifade edilir. Bu kelime, "bir" ve "çok" kelimelerinin birleşimi olarak kullanılır ve genellikle sayılamayan nesneleri ifade eder. 

TDK'YA GÖRE "BİRÇOK" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ YAZILIŞI

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "birçok" birleşik yazılıyor.

Örnek cümlelerde doğru kullanım:

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