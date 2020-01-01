Bir scout: "Horton-Tucker Lakers'ta olmasa, her maç 20 atar"

Bir NBA scout'ı, Los Angeles Lakers şutör guardı Talen Horton-Tucker'ın başka bir takım için oynaması durumunda 20 sayı ortalama yakalamış olabileceğini söyledi.



Horton-Tucker'ın Lakers'ta daha fazla süre alması gerektiğine inandığını belirten scout'ın düşüncelerini, The Athletic'den Bill Oram, "The Forum Club" podcast'inde şöyle açıkladı:



"Geçen gün bir scout ile telefondaydım ve bu Los Angeles Lakers için çalışan biri değil. Bana 'Talen Horton-Tucker'ı bu Thunder veya Charlotte gibi b*ktan takımlara koysanız, o zaman maç başına 20 sayı ortalama yakalayabilir' demişti.



Bunu söyleyen adam, basketbol izlemek için para kazanan biri. Bir NBA takımı bu kişinin düşünceleri için para ödüyor ve insanlar onun fikirlerini bu kadar değerli görüyor."



Horton-Tucker, Lakers için dört hazırlık maçında 23.3 sayı (%53 şut isabeti) ve 8.0 ribaund ortalamaları ile oynamıştı ve bu sezon önemli ölçüde süre alması bekleniyor.



