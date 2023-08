Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımından takas talebinde bulunması halinde, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors ve San Antonio Spurs'ün muhtemel hedef takımlar olabilecekleri iddia edildi.



NBA'den ismini vermeyen bir yönetici, Heavy Sports'tan Sean Deveney'ye Giannis'in Bucks'tan takas istemesi veya 2025-26 sezonundaki opsiyonunu reddederek 2025 yazında serbest oyuncu olması durumunda, üç takıma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:



"Örneğin, sürekli yeniden yapılanan Thunder, yetenekli oyuncularla dolup taşmış durumda. Diğer iki beklenmedik takım da San Antonio ve Toronto. Bence bu tür takımları göz ardı etmemek gerek.



Giannis her zaman kazanmayı hedefleyen bir profil çizdi. Onun için en önemli şeyin bu olduğunu bize anlatıp durdu. Kendisi diğerlerinden biraz farklı. En azından itibarı bu şekilde. Eğer durum gerçekten buysa, o zaman Gregg Popovich için, Wemby'nin (Victor Wembanyama) yanında oynamak istemez mi? Toronto, oyuncularından yalnızca birini bırakıp Giannis'i alabilse nasıl olurdu? Çok iyi bir takım olurdu."



Antetokounmpo geçtiğimiz günlerde The New York Times'tan NBA muhabiri Tania Ganguli'ye bu yıl Bucks'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti. Bucks yıldızı Eylül ayında sözleşmesini uzatma hakkına sahip olacak.