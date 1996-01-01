Bir Doğu GM'i: "Westbrook takas edilebilirse, edin gitsin"

Doğu Konferansı'ndan ismini vermeyen bir genel menajer, "Russell Westbrook takas edilebilirse, edin gitsin." şeklinde konuştu.



Batı Konferansı Finallerine yükselmeyi başaramayan Houston Rockets'ın takımın geleceği hakkında pek çok sorusu bulunuyor ve ilk hareket, başantrenörle Mike D'Antoni'nin, takıma dört yıl koçluk yaptıktan sonra ayrılması oldu.



Yeni başantrenörün ve yönetim kadroya karar vermek zorunda kalacağı biliniyor ve Westbrook, Rockets ile ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir playoff dönemi geçirmişti.



Bir Doğu GM'i, kendisine kalsa Harden'ı tutacağını, sonra da mümkünse Westbrook'u takas etmeye çalışacağını belirtti.



HoopsHype'tan Michael Scotto, iddiayı şu şekilde bildirdi:



"Bir Doğu Konferansı genel menajeri, HoopsHype'a şunları söyledi: 'Harden'ı takas etmezdim. Hala çok iyi ve yeniden yapılanmak için bir Jayson Tatum ya da Luka Doncic almadığınız sürece, şu anda yeniden yapılanmaya başlamak için çok yaşlılar. Muhtemelen bir şekilde veya biçimde, özellikle de gelecek yılın sıkıştırılmış bir zaman dilimiyle olmasıyla birlikte, şansımı yeniden denerdim. Tüm seçenekleri açık tutardım, ama Harden'ı öylece en yüksek teklifi verene satmazdım. Son iki yılda aslında kolayca şampiyon olabilirlerdi, bu yüzden kaybettikleri için paniğe kapılmanın, makul olduğunu düşünmüyorum. Şimdi, iyi bir anlaşma imkanı varsa, bu farklı bir hikaye ama, yine de bir yıl daha şanslarını denemeye değeceğini düşünüyorum. Westbrook takas edilebilirse, edin gitsin.'"



