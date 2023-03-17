BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da BİM market Ramazan kolisi 2023 fiyatlarıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Fiyat listesinin belli olduğu BİM Ramazan paketinde birçok ürün yer aldı.Bim Ramazan kolisi 2023 fiyatı henüz açıklanmadı.BİM Ramazan kolisi içeriği;830 gram salça750 gram tuz1 litre ayçiçek yağı1 kilo un1 kilo kuru fasulye500 gram çay500 gram fındık kreması380 gram reçelMakarnaHazır çorba1 kilo küp şeker