Haber Tarihi: 17 Mart 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 11:50

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler

BİM Ramazan kolisi 2023 fiyatları ve içindekileri belli oldu. Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala BİM market Ramazan kolisi ucuz alışveriş yapmak isteyenlerin hizmetine sunuldu. Müslüman alemi için önemi büyük olan Ramazan-ı Şerif için yapılan Ramazan paketi BİM raflarında yerini aldı.

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler
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Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da BİM market Ramazan kolisi 2023 fiyatlarıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Fiyat listesinin belli olduğu BİM Ramazan paketinde birçok ürün yer aldı. 

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 
Bim Ramazan kolisi 2023 fiyatı henüz açıklanmadı.
BİM Ramazan kolisi içeriği;

830 gram salça

750 gram tuz

1 litre ayçiçek yağı

1 kilo un

1 kilo kuru fasulye

500 gram çay


500 gram fındık kreması

380 gram reçel

Makarna

Hazır çorba

1 kilo küp şeker

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