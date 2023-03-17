BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da BİM market Ramazan kolisi 2023 fiyatlarıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Fiyat listesinin belli olduğu BİM Ramazan paketinde birçok ürün yer aldı. BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023
Bim Ramazan kolisi 2023 fiyatı henüz açıklanmadı.
BİM Ramazan kolisi içeriği;
830 gram salça
750 gram tuz
1 litre ayçiçek yağı
1 kilo un
1 kilo kuru fasulye
500 gram çay
500 gram fındık kreması
380 gram reçel
Makarna
Hazır çorba
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