Bill Belichick, 24 yıllık görevine veda etti

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi New England Patriots'ın efsanevi başantrenörü Bill Belichick, 24 sezon sonra görevinden ayrıldı.



Takımdan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belichick, "Benim için bu bir şükran ve kutlama günü. Burada kazanan bir futbol takımı kurma vizyonumuz vardı. Gelinen nokta, hayallerimi ve beklentilerimi aştı. Buradaki harika anıları her zaman hatırlayacağım. Her zaman bir Patriot olacağım." ifadelerini kullandı.



Patriots'ta 2000'de göreve getirilen Belichick, burada gösterdiği başarıyla NFL tarihinin en iyi başantrenörleri arasına girdi. Belichick yönetiminde 9 kez Super Bowl mücadelesine çıkan Patriots, 6 şampiyonluk elde etti.



ABD'li çalıştırıcı, Super Bowl'da en fazla maça çıkan ve şampiyonluk yaşayan, play-off'larda en çok maç oynayan ve galibiyet alan başantrenör rekorlarını da ele geçirdi.



NFL'de play-off'lar dahil 333 galibiyet alan Belichick, Don Shula'nın (347) ardından en çok maç kazanan ikinci başantrenör oldu.



New England Patriots, efsane oyun kurucu Tom Brady'nin ayrıldığı 2020'den beri sadece bir kez play-off'lara kalabilmişti. Bu sezon 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle konferansında son sırada yer alan Patriots, play-off'ların uzağında kalarak bekleneni verememişti.





