Bielsa, Galatasaray'ın gözdesi için konuştu: "Kalmak istiyor"

Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Galatasaray ile adı anılan Ezgjan Alioski için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Bielsa, Galatasaray'ın gözdesi için konuştu: 'Kalmak istiyor'
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29 Ocak 2021 19:54
Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa, Ezgjan Alioski'nin adının Galatasaray ile anılması üzerine basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Alioski Galatasaray'a gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Arjantinli teknik adam, "Alioski'nin kalıp kalmayacağı konusunda benim sadece bir düşüncem olabilir, önemli olan tek şey, o takımda kalmak istiyor. Bir oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda en önemli şey, oyuncunun kalıp kalmamak istemesidir. Oyuncu kulübünü seçer, sonra da kulüp onunla ilgili kararlar verir. Alioski Leeds'te kalmayı seçiyorsa, Leeds de onu seçecek" dedi.

Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'nin yerine düşündüğü belirtilen 28 yaşındaki Makedon sol bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

HÜCUMCU SOL BEK

Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyen Alioski, kariyeri boyunca çıktığı 354 maçta, 50 gol atıp, 43 de asist yaptı. Defanstaki başarılı futbolunun yanı sıra skora da büyük katkı yaptı.

GALATASARAY'DA BEKLER GİDİYOR

Galatasaray'ın üç beki Marcelo Saracchi, Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın sahalara dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılarda hem sol hem de sağ bek transferi bekleniyor.



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