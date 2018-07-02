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Beşiktaş'ın bu yaz 3. transferi: Umut Nayır!

Beşiktaş, Osmanlıspor ile olan sözleşmesini fesh eden Mehmet Umut Nayır ile prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın bu yaz 3. transferi: Umut Nayır!
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02 Temmuz 2018 14:55
Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Mehmet Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki günlerde Umut Nayır ile sözleşme imzalayacak.

Umut Nayır, 28 Haziran'da Osmanlıspor ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki forvet Umut Nayır, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi maçta 74 gol atıp 4 asist yaptı.

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