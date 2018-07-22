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Beşiktaş'a kötü haber! Anlaştılar

Beşiktaş'ın da sağ bek adaylarından olan Cristian Piccini için Valencia, Sporting'e 10 milyon euroluk teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a kötü haber! Anlaştılar
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22 Temmuz 2018 14:45
Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan Cristian Piccini'nin transferi için bir rakip daha çıktı.

Sporting'ten ayrılmayı planlayan Piccini için Beşiktaş'ın ardından Valencia da devreye girdi. Valencia, 25 yaşındaki sağ bek için Sporting'e yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yaparken, Portekiz temsilcisinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberde Valencia, birkaç gün içerisinde Piccini'yi sağlık kontrollerinden geçirip, resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.

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