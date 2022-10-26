Beşiktaş'ta Romain Saiss geri dönüyor

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Ümraniyespor maçı ile yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Romain Saiss geri dönüyor
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26 Ekim 2022 11:49
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, adale sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlıların Hatayspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Deneyimli savunmacının, tedavi sürecinin iyi gittiği ve pazar günü Ümraniyespor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasında kadroya dönmesi bekleniyor.

Romain Saiss'in dönüşüyle birlikte 2 maçtır ilk 11'de görev yapan Montero'nun kulübeye geçmesi planlanıyor.

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