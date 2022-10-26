Beşiktaş'ta Romain Saiss geri dönüyor

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, adale sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlıların Hatayspor karşılaşmasında forma giyememişti.
Deneyimli savunmacının, tedavi sürecinin iyi gittiği ve pazar günü Ümraniyespor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasında kadroya dönmesi bekleniyor.
Romain Saiss'in dönüşüyle birlikte 2 maçtır ilk 11'de görev yapan Montero'nun kulübeye geçmesi planlanıyor.
Deneyimli savunmacının, tedavi sürecinin iyi gittiği ve pazar günü Ümraniyespor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasında kadroya dönmesi bekleniyor.
Romain Saiss'in dönüşüyle birlikte 2 maçtır ilk 11'de görev yapan Montero'nun kulübeye geçmesi planlanıyor.
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