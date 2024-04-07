Beşiktaş'ta Aboubakar kayboldu!

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, eski günlerini adeta mumla aratıyor.
Önce kadro dışı bırakılan, ardından Afrika Kupası dönüşü 'sakatım' diyerek oynamak istemeyen 32 yaşındaki golcü, son haftalarda bulduğu şansı da işi değerlendirmedi.
SON GOLÜNÜ 6 AY ÖNCE ATTI
Bu sezon 28 maçta sadece 11 gol atan Aboubakar, son golünü tam 6 ay önce 8 Ekim'de İstanbulspor'a atmıştı.
Önce kadro dışı bırakılan, ardından Afrika Kupası dönüşü 'sakatım' diyerek oynamak istemeyen 32 yaşındaki golcü, son haftalarda bulduğu şansı da işi değerlendirmedi.
SON GOLÜNÜ 6 AY ÖNCE ATTI
Bu sezon 28 maçta sadece 11 gol atan Aboubakar, son golünü tam 6 ay önce 8 Ekim'de İstanbulspor'a atmıştı.