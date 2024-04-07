Beşiktaş'ta Aboubakar kayboldu!

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki golcüsü Vincent Aboubakar, eski günlerini adeta mumla aratıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar kayboldu!
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07 Nisan 2024 14:46
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, eski günlerini adeta mumla aratıyor.

Önce kadro dışı bırakılan, ardından Afrika Kupası dönüşü 'sakatım' diyerek oynamak istemeyen 32 yaşındaki golcü, son haftalarda bulduğu şansı da işi değerlendirmedi.

SON GOLÜNÜ 6 AY ÖNCE ATTI

Bu sezon 28 maçta sadece 11 gol atan Aboubakar, son golünü tam 6 ay önce 8 Ekim'de İstanbulspor'a atmıştı.   

 
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