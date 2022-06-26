Beşiktaş, Onyekuru ile anlaştı, sıra kulübünde

Beşiktaş Henry Onyekuru ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın eski yıldızını kadroya katmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.25 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşan Beşiktaş, kulübü Olympiakos'u ikna etmeye çalışacak. Nijeryalı futbolcuyu 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Yunan ekibi, Onyekuru'yu göndermek istese de zarar etmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasında bonservis anlaşması tamamlanırsa transfer açıklanacak.Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro bonservisle Olympiakos'a imza atan Henry Onyekuru, 27 maça çıkarken yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Galatasaray'a geçiren Onyekuru, burada çıktığı 71 maçta 22 gol 12 asist yapmayı başarmıştı.