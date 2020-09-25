Beşiktaş'ın bir diğer forvet adayı Kalinic'in, Atletico Madrid'in Luis Suarez'i kadroya katmasının ardından takımda geleceği kalmadı. Ancak Atletico, Hırvat golcü için bonservis talebinden vazgeçmedi.



Siyah-beyazlılar, bu transfer için ayırdığı 1 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varılan Kalinic, 1 milyon Euro'nun İspanyol ekibine verilmesi halinde imza parası alamayacak. Bu nedenle de maaşının 3 milyon Euro olmasını istiyor.



Beşiktaş ise ilk anlaşılan rakamdan yukarıya çıkmayı düşünmüyor ve oyuncudan fedakarlık bekliyor.



YALÇIN'DAN ÖZEL İSTEK



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.



VIDA İLE KONUŞTU



32 yaşındaki Hırvat yıldız ile anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, devreye başka kulüpler de girmesine rağmen rahat. Çünkü başarılı forvetin aldığı refaranslar çok sağlam... Öyle ki, Kalinic'in bilgi almak için geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Vida ile görüştüğü ve duydukları karşısında adeta mest olduğu öğrenildi.



