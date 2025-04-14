Beşiktaş borsada dibe çakıldı!

Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından açıklanan rekor seviyedeki sermaye artırımlarıyla birlikte, dört büyük kulüp son bir yıl içerisinde toplamda 28.7 milyar liralık sermaye artırımına imza attı.

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Beşiktaş borsada dibe çakıldı!
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14 Nisan 2025 13:03
Son güncelleme 14 Nisan 2025 13:29
Son olarak Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından açıklanan rekor seviyedeki sermaye artırımlarıyla birlikte, dört büyük kulüp son bir yıl içerisinde toplamda 28.7 milyar liralık sermaye artırımına imza attı.

Bu tutarın 12 milyar lirası borsadaki yatırımcılar tarafından karşılanırken, 16.6 milyar lirası ise kulüplerin kendi kaynaklarından finanse edildi.

BEŞİKTAŞ DİBE ÇAKILDI

BIST-100 Endeksi bu dönemde yüzde 4 düşerken, spor endeksindeki kayıp yüzde 39'un üzerine çıktı.

Beşiktaş hisseleri yüzde 80.99, Trabzonspor yüzde 19.07, Galatasaray hisseleri yüzde 14.33 oranında değer kaybederken, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 22.5'lik bir prim yaparak dikkat çekti.

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