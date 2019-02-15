Benfica'dan taraftar yorumu; 'Atmosfer harikaydı ama...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 mağlup edenorta saha oyuncusu, maçın ardından açıklamalar yaptı.Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere değinen Gedson, "Atmosfer harikaydı ve bu atmosfer her takıma büyük zorluklar çıkarabilir. Ancak biz çok kaliteli oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.İyi bir takım olduklarını vurgulayan Gedson Fernandez, "Hepimiz biriz, hepimiz bir ekibiz. Bu sayede harika oynuyoruz. Takımla birlikte bireysel olarak da büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.Benfica'nın diğer bir orta saha oyuncusu Florentino ise "Kazandığımız için çok mutluyuz ancak bir maç daha olduğunu biliyoruz. Yine zor bir oyun olacak" şeklinde açıklama yaptı.