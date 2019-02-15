Benfica'dan taraftar yorumu; 'Atmosfer harikaydı ama...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica'da orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalar yaptı.
"ATMOSFER HARİKAYDI AMA..."
Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere değinen Gedson, "Atmosfer harikaydı ve bu atmosfer her takıma büyük zorluklar çıkarabilir. Ancak biz çok kaliteli oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.
"HEPİMİZ BİRİZ"
İyi bir takım olduklarını vurgulayan Gedson Fernandez, "Hepimiz biriz, hepimiz bir ekibiz. Bu sayede harika oynuyoruz. Takımla birlikte bireysel olarak da büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"YİNE ZOR BİR OYUN OLACAK"
Benfica'nın diğer bir orta saha oyuncusu Florentino ise "Kazandığımız için çok mutluyuz ancak bir maç daha olduğunu biliyoruz. Yine zor bir oyun olacak" şeklinde açıklama yaptı.
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"ATMOSFER HARİKAYDI AMA..."
Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere değinen Gedson, "Atmosfer harikaydı ve bu atmosfer her takıma büyük zorluklar çıkarabilir. Ancak biz çok kaliteli oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.
"HEPİMİZ BİRİZ"
İyi bir takım olduklarını vurgulayan Gedson Fernandez, "Hepimiz biriz, hepimiz bir ekibiz. Bu sayede harika oynuyoruz. Takımla birlikte bireysel olarak da büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"YİNE ZOR BİR OYUN OLACAK"
Benfica'nın diğer bir orta saha oyuncusu Florentino ise "Kazandığımız için çok mutluyuz ancak bir maç daha olduğunu biliyoruz. Yine zor bir oyun olacak" şeklinde açıklama yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın