Eski futbolcu Craig Bellamy, Arsenal ile kontratını yenilemeyen Aaron Ramsey'nin halihazırda başka bir takıma gitmeyi aklına koyduğunu söyledi .Sky Sport'ta yorumculuk yapan Bellamy, "Bence Arsenal, Ramsey'i çoktan kaybetti. Bence o gitti bile. Ocak ayını bekleyelim ve nereye gideceğini görelim. 4 ya da 5 yıl önce Aaron Ramsey, istediği her kulüpte oynardı. Manchester City, Barcelona. Bence, Ramsey'in artık Arsenal'den ayrılmakta vakti geldi." ifadelerini kullandı.Bellamy, "Bazı oyuncular gereğinden daha fazla süre Arsenal'de kalıyorlar ve yeteneklerini kaybediyorlar. Sakatlıklardan önce Ramsey olağanüstü bir futbolcuydu. Unai Emery, Ramsey için doğru menajer ama onun değişime ihtiyacı var. Sonunda, serbest bir oyuncu olduğu için büyük bir kulübe gidebilir." dedi.Ramsey'in büyük kulüpler için ideal bir futbolcu olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Orta sahada oynuyor ve çok fazla gol atıyor. Forvetlerin üzerindeki baskıyı alıyor. Eğer Arsenal, Ramsey'in gitmesine izin verirse çok büyük hata olur." diyerek sözlerini noktaladı.