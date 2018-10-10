  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Bellamy: "Arsenal'de kalıp yeteneklerini kaybediyorlar"

Arsenal ile kontratını yenilemeyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Aaron Ramsey'in durumu hakkında Craig Bellamy'den ilginç bir yorum geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bellamy: 'Arsenal'de kalıp yeteneklerini kaybediyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2018 01:55
Eski futbolcu Craig Bellamy, Arsenal ile kontratını yenilemeyen Aaron Ramsey'nin halihazırda başka bir takıma gitmeyi aklına koyduğunu söyledi .

Sky Sport'ta yorumculuk yapan Bellamy, "Bence Arsenal, Ramsey'i çoktan kaybetti. Bence o gitti bile. Ocak ayını bekleyelim ve nereye gideceğini görelim. 4 ya da 5 yıl önce Aaron Ramsey, istediği her kulüpte oynardı. Manchester City, Barcelona. Bence, Ramsey'in artık Arsenal'den ayrılmakta vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Bellamy, "Bazı oyuncular gereğinden daha fazla süre Arsenal'de kalıyorlar ve yeteneklerini kaybediyorlar. Sakatlıklardan önce Ramsey olağanüstü bir futbolcuydu. Unai Emery, Ramsey için doğru menajer ama onun değişime ihtiyacı var. Sonunda, serbest bir oyuncu olduğu için büyük bir kulübe gidebilir." dedi.

Ramsey'in büyük kulüpler için ideal bir futbolcu olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Orta sahada oynuyor ve çok fazla gol atıyor. Forvetlerin üzerindeki baskıyı alıyor. Eğer Arsenal, Ramsey'in gitmesine izin verirse çok büyük hata olur." diyerek sözlerini noktaladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için