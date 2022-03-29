Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme hayatını kaybetti

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme hayatını kaybetti
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29 Mart 2022 16:33
Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Evli ve bir çocuk babası olan 28 yaşındaki futbolcu, kansere yakalandığını, 2016'nın haziran ayında girdiği rutin sağlık taramasında öğrenmişti.

 
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