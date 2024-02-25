Haber Tarihi: 25 Şubat 2024 18:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 18:36

Bein Sports 1 Canlı İzle: İstanbulspor Beşiktaş linki

İstanbulspor Beşiktaş maçı şifresiz beIN Sports şifresiz izle | İstanbulspor Beşiktaş maçı kaçak olarak İnatspor, Selçuk Sports, Taraftarium24, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında İstanbulspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan İstanbulspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, İstanbulspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor Beşiktaş maçı canlı izleme detayları...

Bein Sports 1 Canlı İzle: İstanbulspor Beşiktaş linki
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İstanbulspor Beşiktaş maçı beIN Sports linki! Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



KAMP KADROSU


Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

ÜÇ MAÇTIR YENİLMİYOR VE GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

İstanbulspor Beşiktaş maçı hakemi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.  Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

İstanbulspor Beşiktaş maçı öncesi form durumları

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

11'LER

İstanbulspor XI(Muhtemel): Alp, Okan, Mehmet, Coly, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Vefa, Ali, Jackson, Emir Kaan.

Beşiktaş XI: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.



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8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

DERBİ ÖNCESİ ÖNLEM ALABİLİR

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ceza sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İstanbulspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir. Portekizli çalıştırıcının, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Tüpraş Stadı'nda oynayacakları derbiyi düşünerek bazı oyuncuları yedeğe çekmesi bekleniyor.

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