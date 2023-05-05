Bedava doğalgaz ne zaman başlıyor? Mayıs'ta doğalgaz bedava mı? Doğalgaz hangi ay, ne kadar bedava?

Düşen oyların etkisiyle ortaya çıkan seçim müjdesi olan doğalgaz için konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Doğalgaz kullanıcılarına bu ay fatura gönderilecek, kullanımlarından ücret tahsil edilmeyecek."Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.Konut, ibadethane ve cemevlerinde doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretsziz olması ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamaları;"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum.Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum."Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.