Beal, All-Star ilk beş kadrosuna seçilmesine "şok olmuş"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2021 NBA All-Star maçı için seyircilerden gördüğü destek karşısında şok olduğunu söyledi.



Beal, geçtiğimiz sezon seçilemedikten sonra, bu yıl kariyerinde ilk kez ilk beş kadrosuna seçilmişti.



Toplamda 3.485.051 taraftar oyunu ve tüm oyuncular arasında en fazla yedinci oy miktarını alan Beal, özellikle Doğu Konferansı guardları arasında 1 numara olmasına cevaben, şu ifadeleri kullandı:



"Adeta şok oldum. Geçen yıl bir milyon oya bile ulaşmış mıydım, bilmiyorum."



Beal, neden Doğu guardları içinde en çok oyu aldığını düşündüğü sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Hiçbir fikrim yok. Takas söylentilerinden dolayı olduğunu düşünmek istiyorum, ama bilmiyorum."



Kariyerinde üçüncü kez All-Star olan (2018, 2019, 2021) Beal, ilk beş kadrosunda olacağını hiç düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şöyle cevap verdi:



"Asla. Hiç hayalini kurmadım bile. Kesinlikle çok şanslıyım."



