Bayramda BİM açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? 2025

Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda BİM açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı'nda BİM çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan BİM, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

Hafta içi: 09.00-21.00



Cumartesi: 09.00-20.00



Pazar: Kapalı



BİM'in Bayramda Kapalı Olmasının Nedenleri:

Bayramın ilk günü çalışanların dinlenmesi için



Müşteri yoğunluğunun az olması



Stok takibi ve raf düzenlemesi gibi operasyonel işlemlerin yapılması



BİM'in resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



BİM'in müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

