Haber Tarihi: 02 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 11:05

Bayram haftası borsa açık mı? 2024 bayramda borsa açık mı,, kapalı mı?

Borsa bayram tatilinde kapalı mı, bayramda borsa açık mı 2024? Bayram tatilinin 9 olduğunun duyurulmasının ardından bayram tatili boyunca bazı kurumların da kapalı olması nedeniyle yatırımcılar borsanın bayram mesaisini sorgulamaya başladı. Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsanın işlem görüp görmeyeceği merak konusu oldu. Peki, borsa 9 gün kapalı mı, bayramda borsa kaç gün kapalı, borsa 9 gün tatil mi?

Bayram haftası borsa açık mı? 2024 bayramda borsa açık mı,, kapalı mı?
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Bayram tatilinde borsa açık mı, 9 gün kapalı mı? Soruları borsanın Ramazan Bayramı'ndaki durumunu merak edilenler tarafından sorguluyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar 9 günlük tatil için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise bayram tatilinde borsanın açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. İşte 9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı, bayramda borsa kaç gün kapalı 2024?

BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI 2024, BORSA 9 GÜN TATİL Mİ, BORSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsa (BİST) kapalı mı, işlem görecek mi? Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

Borsa İstanbul (BİST) tıpkı özel bankalar gibi 9 gün boyunca kapalı olmayacak. Borsalar 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle 13.00'e kadar açık olacak.

Bu saat itibarıyla da 10-11-12 Nisan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak. 13 ve 14 Nisan'ın hafta sonu olması sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü borsalar açık olacak.
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