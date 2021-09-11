Bayern, Leipzig'e nefes aldırmadı

Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, teknik direktörü Nagelsmann'ın eski takımı RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern, Leipzig'e nefes aldırmadı
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11 Eylül 2021 21:25
Bundesliga'nın 4. haftasındaki dev maçta Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, teknik direktörü Nagelsmann'ın eski takımı RB Leipzig karşısında rahat bir oyun sonunda 4-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Lewandowski, 47. dakikada Musiala, 54. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Choupo-Motinh kaydetti. RB Leipzig'in tek golünü ise 58. dakikada Laimer attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, 3. yenilgisini alan RB Leipzig ise 3 puanda kalarak sezona hayal kırıklıklarıyla dolu bir giriş yaptı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Bochum ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Köln deplasmanına gidecek.




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