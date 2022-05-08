Başakşehir'den sürpriz transfer

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in 24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den sürpriz transfer
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08 Mayıs 2022 16:42
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 24 yaşındaki Polonyalı sağ kanat oyuncusu yeni sezonda Başakşehir forması giyecek.

Zaglebie Lubin formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Patryk Szysz, 11 gol atıp 5 de asist yaptı. 24 yaşındaki Szysz, Transfer gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi Polonya'nın dışında Futbol oynayacak.

Szysz, sağ kanatın yanı sıra solda veya forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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