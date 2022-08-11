TRABZONSPOR'UN BARTRA PLANI

PİYASA DEĞERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da stoper pozisyonu için listede bulunan Marc Bartra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Real Betis ile görüşme yapan ve 4 milyon euro civarında bir teklif yapan bordo-mavili yönetim Bartra ile anlaşma sağlayamadı.61Saat'teki habere göre; Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmayan futbolcuya Trabzonspor'un Hatay ve Kopenhag maçından sonra yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.Bu arada Bartra'nın menajeri ise transferin henüz bitmeye yakın durumda olmadığını söylerken, kulüpler arası görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. 31 yaşındaki Bartra'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Barta, kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona gibi dev takımlarda da oynamıştı.