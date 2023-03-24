Haber Tarihi: 24 Mart 2023 16:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 16:42

Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Hem anayasal hem yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hatta biliyorsunuz daha önceki dönemlerde üç bakanın Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanının istifa etmesi gerekiyordu seçimlerden önce. O dahi kaldırıldı anayasadan. Dolayısıyla hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler." dedi. Eski Bakan Ertuğrul Günay ise "Aday olamazlar" dedi. Peki, Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor?

Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor?
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıklaması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.
Bakanların milletvekili adayı olacağının açıklaması sonrası ise Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler" dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise tartışmalara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aday olamazlar" dedi. Günay, "Anayasaya göre Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, seçilmiş değil, atanmış kamu görevlileridir. Milletvekili adayı olmak için diğer kamu görevlileri gibi istifa etmeleri gereklidir. İstifa tarihini geçirenlerin aday olması hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Hukukçular da bakanların "seçilmiş" değil "atanmış" kamusal statüleri olduğu değerlendirmesini yapıyor. Anayasanın 76'ncı ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan "yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri" tanımına işaret eden hukukçular, bakanların da bu tanıma dahil olduğunu, bu nedenle istifa etmeleri gerektiğini vurguluyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

iddaa'da Türkiye, Fransa ve İspanya için özel oyun Futbol iddaa'da Türkiye, Fransa ve İspanya için özel oyun
CANLI | Stefan Kuntz konuşuyor Milli Takım CANLI | Stefan Kuntz konuşuyor
Ermenistan, hazırlıklarını tamamladı Milli Takım Ermenistan, hazırlıklarını tamamladı
Küfür orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla küfür etmek orucu bozar mı? (Diyanet 2023) Gündem Küfür orucu bozar mı? Oruçluyken yanlışlıkla küfür etmek orucu bozar mı? (Diyanet 2023)
Oleksandr Petrakov: 'Türkiye ile şanslar eşit' Milli Takım Oleksandr Petrakov: "Türkiye ile şanslar eşit"
Karabağ Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Gündem Karabağ Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor? Gündem Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor?
Ertuğrul Doğan: 'Herkese ihtiyacımız olacak' Trabzonspor Ertuğrul Doğan: "Herkese ihtiyacımız olacak"
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı mı? YRP Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Gündem Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı mı? YRP Cumhur İttifakı'na katıldı mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Jin Ho Jo fırtınası!
2
Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret! Kararını verdi
3
Aziz Yıldırım'a kumpas tazminatı ödenecek
4
Galatasaray'da 18 milyon euroluk pişmanlık!
5
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı!
6
Bayern'de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor
7
Galatasaray orta sahasına Inter'den bedava takviye

SON HABERLER

yukarı ok