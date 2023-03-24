Bakanlar milletvekili adayı olabilir mi? Anayasa ne diyor?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıklaması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.Bakanların milletvekili adayı olacağının açıklaması sonrası ise Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler" dedi.Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise tartışmalara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aday olamazlar" dedi. Günay, "Anayasaya göre Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, seçilmiş değil, atanmış kamu görevlileridir. Milletvekili adayı olmak için diğer kamu görevlileri gibi istifa etmeleri gereklidir. İstifa tarihini geçirenlerin aday olması hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.Hukukçular da bakanların "seçilmiş" değil "atanmış" kamusal statüleri olduğu değerlendirmesini yapıyor. Anayasanın 76'ncı ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan "yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri" tanımına işaret eden hukukçular, bakanların da bu tanıma dahil olduğunu, bu nedenle istifa etmeleri gerektiğini vurguluyor.