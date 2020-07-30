Aziz Tetteh ve Acquah tatili birlikte yapıyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nden Aziz Tetteh ile Yeni Malatyaspor'dan Afriyie Acquah ailece fotoğraf paylaştı

Haber; Sabah
Aziz Tetteh ve Acquah tatili birlikte yapıyor
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30 Temmuz 2020 16:28
Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Aziz Tetteh ile Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcularından Afriyie Acquah tatillerini birlikte yapıyorlar.

Sezonun sona ermesiyle birlikte kafalarını dinleyecek yerlere kendilerini atan futbolculardan Aziz Tetteh ile Afriyie Acquah eşleriyle birlikte Almanya'ya gittiler.

Kısa süreli yaz dönemi tatilini yapmak için Almanya'yı tercih eden Tetteh ve Acquah öğle yemeğinde bir araya geldikleri o fotoğrafı spor ile paylaştılar.

HABER: ALİ BUDAK



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