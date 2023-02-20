Az hasarlı bina tapuya işlenir mi? Az hasarlı ev satılır mı, ne olacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Yaşanan büyük yıkım sonrası hasar tespit çalışmaları için ekipler tüm mahallelerde çalışma yürütmektedir. Depremden sonraki ilk on gün içersinde hasar tespit tamamlanacaktır. Peki, epremde az hasarlı binalar ne olacak? Depremden sonra hangi binalara girilir? Resmi Hasar Tespitine İlişkin AFAD Bilgilendirmesi
AFAD'ın depremzedeleri bilgilendirme amacıyla hazırladığı rehberde hasar tespit çalışmalarının AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir il Müdürlüğü'nün koordinasyonunda belediyeler, karayolları, DSİ gibi kurumlardan da teknik personel desteği alınarak sürdürüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?
Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?
Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan uzman teknik ekipler binaları detaylı bir şekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar. Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılıyorlar?
Binalar hasarın boyutuna göre Acil Yıktırılacak Bina, Yıkık, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile sınıflandırılmaktadır. Acil yıktırılacak binalar nasıl tespit ediliyor?
Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş vb. boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır. Acil Yıktırılacak binalar için süreç nasıl işleyecek?
Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmemesi yada itiraz edildiği halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır. Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra afetzedelere devlet ev yapacak mı?
Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Yasa kapsamında yeni konut yapılacaktır.
İtiraz Süresi Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilecek mi?
Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmeyecektir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip, sonuçlar e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanmak ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilecektir.
Binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen yada binasının hasar tespiti hiç yapılmamış afetzedeler itiraz edebilecek mi?
Halihazırda kesin hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Binalarının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen afetzedelerimiz için İtiraz Hasar Tespiti adı altında ikinci bir hasar tespit süreci daha olacaktır. İtiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yapılacak?
Kesin Hasar Tespitler (İlk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 günlük itiraz kabul süreci başlayacaktır. Binasının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşlarımızın 30 günlük süre içerisinde itiraz telepleri alınacaktır. İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi için bu süre içerisinde mutlaka itiraz dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Ağır Hasar Ağır hasarlı bina ne demektir?
Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak derecede hasar gören ve tekrar kullanımı mümkün olmayan binalar ağır hasarlı olarak derecelendirilir. Bir binaya ağır hasarlı verilmişse sonrasında ne olacak?
Ağır hasarlı bina sahiplerine 7269 Sayılı Yasa kapsamı ve şartlarında yeni konut yapılması mümkün olacaktır. Ağır hasarlı tespit edilen binalar hemen boşaltılarak, hasar tespit sürecinin tamamlanması sonrasında hemen yıkılacaktır. Ağır hasarlı binalar ne zaman yıkılacak?
Ağır hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılacaktır. Ancak bu tür binaların yıkımı için itiraz hasar tespit sürecinin sonlanması beklenecektir.
7269 Sayılı Yasa kapsamında ev sahibi olmak istemeyen ağır hasarlı bina sahiplerinin durumu ne olacak?
Binası ağır hasarlı olduğu halde konut talep etmeyen afetzedeler için 7269 Sayılı Yasa kapsamında ev yapılmayacaktır. Ancak her durumda ağır hasarlı binalar yasa gereği yıkılacaktır. Orta Hasar Orta hasarlı bina ne demektir?
Deprem nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.
Bir binaya orta hasarlı olarak değerlendirilmişse sonrasında ne olacak?
Orta hasarlı bina sahiplerine 7269 Sayılı Yasa kapsamında güçlendirme kredisi verilecektir. Afetzedelerden binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilecektir ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılacaktır. Az Hasarlı veya Hasarsız Bina Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir?
Deprem nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız, taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak derecelendirilmektedir. Hasarsız ve Az Hasarlı binalar ne olacak?
Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için 7269 yayılı Yasa kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmayacaktır. Para Yardımları Ağır hasarlı konut sahipleri için nakdi yardım yapılacak mı?
İzmir Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü tarafından; ağır hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13.000 TL, kiracı olanlara ise 5.000 TL karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Binaları yıkılan afetzedeler için eşya yardımı yapılacak mı?
İzmir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından; binası yıkıldığından yada yıkılacağından dolayı eşyasını tahliye edemeyecek afetzede vatandaşlarımıza 30.000 TL karşılıksız para yardımı yapılmaktadır.
Binası orta hasarlı tespit edilen afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?
İzmir Valiliği AFAD İl Müdürlüğü tarafından; orta hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 5.000 TL, kiracılara ise 2.500 TL yardım yapılmaktadır. İşyerleri ağır hasar gören afetzedeler için para yardımı yapılacak mı?
İzmir Valiliği AFAD İl Müdürlüğü tarafından tüzel kişiliği olmayan işyeri sahiplerine ve kiracılarına tek sefere mahsus olmak üzere 2.500 TL yardım yapılmaktadır.
Kesin hasar tespit çalışmalarında ikamet etikleri konutları az hasarlı ya da hasarsız tespit edilen afetzedeler, itiraz tespit çalışmaları sonrasında konutlarının hasar derecesi ağır yada orta hasarlı olarak değişirse nakdi yardım alabilecek mi?
İtiraz tespitlerinde konutlarının hasar derecesi ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede vatandaşlarımız da kesin hasar tespitlerinde konutlarının tespiti hiç yapılmamış ya da hasarsız/az hasarlı olarak tespit edilmiş olsa dahi nakdi yardımlardan faydalanabileceklerdir." DASK Başvurular Nasıl Yapılıyor?
Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimlerini 125 nolu Alo Dask hattının yanı sıra https://dask.gov.tr adresi üzerinden de gerçekleştirebiliyorlar. Zorunlu Deprem Sigortası'ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebiliyor.
Deprem sonucu meydana gelen maddi zararlarınızın, poliçe limitleri dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler ise şöyledir:
"-Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
-Güncel Tapu Bilgisi
-Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
-Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)
-Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir."