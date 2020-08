Ayton, Draymond'ın Booker yorumu için: "Kuru gürültü..."

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green'in takım arkadaşı Devin Booker hakkındaki yorumları hakkında konuştu.



Geçen hafta TNT'nin Inside the NBA programında Green, Booker'ın Suns'tan ayrılması gerektiğini söylemişti. NBA de, Green'e bu yorumlarından ötürü 50 bin dolar para cezası vermişti.



Suns'la ikinci sezonunda olan Ayton, Green'in yorumunun tipik "kuru gürültü" olduğunu söyledi:



"Bu gürültüyü kesinlikle duyduk. Her yerde paylaşıldı. Bunlar sadece kuru gürültü. Book gerçekten odaklanmayı sürdüren bir adam ve sadece kazanmak istiyor. Bu ligde en yüksek zirvede olan bir rekabetçi. Bu bulaşıcı bir durum. Her gün sahada nasıl oynadığını gördüğümüzde, bu bize de sirayet ediyor. O ve ben takımda lider olduğumuz için, bu tarz gürültüleri hep yok sayıyorum."



Booker, NBA'deki en iyi şutör guardlardan biri olarak kendini kanıtlamış durumda. Yeteneği, Florida'da tümüyle sergileniyor ve Suns'ın 2020 playofflarına çıkma şansı bulunuyor.