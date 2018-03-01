Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Aytaç Kara ve Issiar Dia, "Okuyorum öyleyse yapabilirim" projesi kapsamında gençlerle buluştu.Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan proje kapsamında, kentteki bir kitap kafede gençlerle bir araya gelen futbolcular, haklarında merak edilenleri anlattı.Dia, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı teşekkür ederek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür organizasyonların daha çok olması gerektiğini belirten Dia, etkinliklerin gençlere olumlu etkiler sağlayacağını kaydetti.Senegalli futbolcu, kendisine yöneltilen, "Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var ve eski takımın. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun?" sorusu üzerine, "İdmanlara bu hafta başladım. Fenerbahçe maçına kadar yüzde 100 performansa ulaşacağımı düşünüyorum. Ama Fenerbahçe maçından önce Konyaspor maçımız var. Oradan alınacak 3 puan çok önemli. Fenerbahçe benim eski takımım ama ben bugün Malatyasporluyum. Takımımın kazanması için de elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.Aytaç Kara ise gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu, kendilerine gösterilen sevgiden dolayı da ayrıca gururlandığını belirtti.Fenerbahçe maçına yönelik düşünceleri sorulan Aytaç, her müsabakanın zor olduğunu ancak rakipten daha iyi konsantre olup ve mücadele ederlerse yenemeyecekleri takım olmadığını söyledi.Aytaç Kara, milli takım hedefinin olup olmadığı sorusuna ise "Milli takıma kim gitmek istemez. Herkesin hedefi vardır. Benim hedefim de burada takımıma katkı sağlayıp, milli takıma gitmektir. Bunun için de çalışıyorum." diye cevap verdi.Dia ve Aytaç Kara, daha sonra soba üzerinde kestane pişirdi. Futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.