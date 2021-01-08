Atletico, forvete Lyon'un yıldızını getirecek

İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Lyon'da forma giyen Moussa Dembele için harekete geçti. Atletico, forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Moussa Dembele, 2018 yılında Celtic'ten Lyon'a transfer oldu.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



Foot Mercato'nun haberine göre; Atletico satın alma opsiyonunu, 35 milyon avronun yanı sıra bonuslar olarak ödemek istiyor. Lyon ise bu teklifi kabul etmeye niyetli değil ve görüşmeler sürüyor.



Moussa Dembele için ayrıca Premier Lig ekibi West Ham United'da girişimlerde bulunuyor ancak 24 yaşındaki forvet kulübe sıcak bakmıyor.



Lyon'la sözleşmesi 2023 yazına kadar süren Dembele, kolundaki kırık sebebiyle bir süredir sahadan uzak kaldı.



