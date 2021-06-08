Atiba Hutchinson 1 yıl daha devam!

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, 1 sezon daha aktif futbol hayatına devam edecek.

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Atiba Hutchinson 1 yıl daha devam!
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08 Haziran 2021 12:30
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş forması altında ortaya koyduğu performasla sadece siyah-beyazlıların değil tüm futbol kamuoyunun takdirini toplayan Atiba Hutchinson, 1 sezon daha aktif futbol hayatını sürdürecek.

38 yaşına gelmesine rağmen birçok genç oyuncudan daha dinamik futbol sergileyen Kanadalı usta orta saha, 1 yıl daha Beşiktaş forması giymek için yönetimle el sıkıştı.

2013-2014 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta 8'inci yılını geçiren Atiba, bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

 
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